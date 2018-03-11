Краснодар затопило после дождей. Ливневые канализации не справились с обильными осадками. Пешеходы вынуждены по щиколотку в воде пробираться через лужи.

Машины залило по самые фары, салоны автобусов превратились в бассейны. На нескольких дорогах воду откачивали насосами.

Дожди спровоцировали аварийные отключения электросети. Около 25 тыс. жителей Краснодара оставались без света более 12 часов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.