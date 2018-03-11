На Камчатке стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках. В этом году в соревнованиях принимают участие 15 каюров. В гонку также отправились 30 человек сопровождения на 12 самоходах.

Экипажам предстоит преодолеть 25 этапов общей протяженностью 2100 км. Кратчайший переход составит 20 км, самый длинный — 105 км.

«Берингия-2018» претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Это самая протяженная в мире гонка на собачьих упряжках.

Впервые за победу поборется каюр из Москвы Вячеслава Демченко. Самой же юной участницей заезда Алисе Ищенко — всего 18 лет.

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