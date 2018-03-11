Мужчина и двое детей пострадали в ДТП на западе Москвы

Три человека, среди которых двое детей, пострадали при столкновении двух легковушек на западе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Минской.

«В результате аварии пострадали двое детей и один взрослый», –– приводит ТАСС сообщение экстренных служб.

Отмечается, что дети доставлены в больницу, взрослый получил несерьезные травмы и отказался от госпитализации.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии.

10 марта сообщалось, что один человек погиб, еще двое пострадали при столкновении пассажирского автобуса с иномаркой Lexus в Сочи.