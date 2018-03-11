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Собчак высказалась после обвинений Климкина в «политической шизофрении»

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который назвал «политической шизофренией» ее запрос на посещение Крыма. Свой комментарий журналистка опубликовала в Instagram.

«Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами... у кого из нас шизофрения?» — написала кандидат.

Полемика разгорелась после того, как Собчак 6 марта заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд в Крым. После этого Климкин заявил, что в действиях политика усматриваются признаки «политической шизофрении». 7 марта Собчак была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором абсолютное большинство местных жителей (более 95%) высказалось в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на однозначное волеизъявление крымского народа, Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и старается принимать меры в отношении всех, кто посещает республику.

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