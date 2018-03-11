Президент США Дональд Трамп обсудил возможное применение силы против сирийского правительства с главой своего аппарата Джоном Келли, помощником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. А поводом стала информация из социальных сетей об очередной химической атаке на сирийской территории, подконтрольной США. В Twitter был даже создан хэштег «Асад бомбит Гуту хлором».

Подобные шаги подтверждают тот факт, что сейчас в близких к президенту США кругах продолжают обсуждаться варианты силового вмешательства в мирный процесс в Сирии и насильственной смены правительства под руководством Башара Асада. Впрочем, американцы никогда не скрывали, что для них существующая геополитическая ситуация в Сирии остается неприемлемой по экономическим и политическим причинам.

В последнее время ситуация в Сирии вновь обострилась, несмотря на то что под эгидой ООН недавно прошел национальный конгресс народов Сирии, а главным итогом этого исторического события стало признание территориальной целостности государства и необходимости перехода к политическому урегулированию внутренних противоречий между различными силами внутри страны.

Фактически от полноценного контроля за территорией Сирии США отделяет только позиция России и ее военное присутствие на стороне правительственных сил. При этом Соединенные Штаты выполняют очень странную функцию, находясь на территории суверенного государства, ведь по каким-то причинам они не борются с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в России). Для полноты картины можно отметить, что территория, где располагаются основные силы «Джебхат ан-Нусры» и ее аффилиатов вроде «Джейш аль-Ислам», — одна из последних подконтрольных США частей Сирии. И именно там сейчас наиболее всего вероятны столкновения между боевиками и правительственными войсками.

Понимая позицию Вашингтона, можно с уверенностью сказать, что наиболее простым решением в данном случае как раз и должен был стать сценарий, при котором правительственные войска и Башар Асад в очередной раз должны быть дискредитированы в глазах мирового сообщества. Именно так и решаются в информационном постиндустриальном обществе политические и экономические задачи.

В идеальном для США мире Сирия должна стать неким подобием современного Ирака, который сейчас де-факто состоит из трех квазигосударств, где есть условное разграничение территорий между суннитами, шиитами и курдами. Принцип разделения достаточно эффективен для проведения агрессивной внешней политики, особенно в странах, где есть этнические, религиозные, исторические и политические противоречия. При этом ни о какой независимости разговора не идет, как и о создании светского государства с современным гражданским обществом. Речь о разделении сфер влияния, территорий, нефтяных месторождений и инфраструктуры.

Территория Сирии еще с древних времен становилась провинцией различных империй — от Финикийской до Византийской. А в 1516 году вошла в состав Османской империи. Когда она распалась, страна стала подмандатной территорией Франции. Только после Второй мировой войны Сирия получила независимость. Спустя чуть более полвека мы видим, что независимость вновь оспаривается и создается очередной прецедент одностороннего вмешательства на правах силы.

Хотят ли США на самом деле постоянного присутствия своего военного контингента в Сирии, намерены ли они расширять там границы своего влияния? На территории САР находятся несколько американских военных баз — в Эт-Танфе и на севере в районе Манбиджа. Несмотря на то что глава Пентагона предостерегает Дональда Трампа от нанесения ракетного удара по Сирии, такая вероятность остается и вполне может стать отправной точкой для новой эскалации военных действий.

Автор — востоковед, член комитета Госдумы по международным делам

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