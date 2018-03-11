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Ученые сочли волю случая причиной успеха в большинстве случаев

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Фото: Depositphotos/VitalikRadko
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Волей случая, а не таланту или работоспособностью, объяснили итальянские ученые успех ряда людей. Исследование проводили специалисты университета Катании (Италия), передает «РИА Новости» со ссылкой на портал Science Alert.

Свои выводы исследователи обосновали после создания детальной компьютерной модели жизни, созданной на реальной модели распределения материальных благ в мире, где 85% благ распределены между 10% населения.

Сначала компьютер создал тысячу человек среднего уровня одаренности с небольшим стандартным отклонением с равным количеством благ, а затем в модель внесли случайные события. Оказалось, что виртуальные итоги повторили реальность: 80% благ завладели 20% населения.

Этот же результат повторился в нескольких экспериментах.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект (ИИ) превзошел юристов по скорости и эффективности оценки документов.

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