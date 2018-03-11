Эксперт объяснил решение китайских депутатов изменить конституцию

Профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов объяснил принятие в Китае поправки к конституции, отменяющей ограничение срока полномочий председателя КНР.

«Те задачи, которые перед собой поставил Си Цзиньпин и озвучил в 2013 году, когда входил на эту должность, судя по всему, требуют значительно больше времени, чем два пятилетних срока. Таким образом Си Цзиньпин, по сути, фиксирует объявленный курс, в том числе и выход Китая за рубеж, на срок больше, чем 10 лет», — цитирует Маслова RT.

По его словам, данный шаг поможет Китаю укрепиться и ускорить развитие страны, при этом на реализацию задуманного председателю КНР потребуется не менее 15 лет. Маслов уверен, что принятая поправка «прекращает фракционную борьбу в руководстве партии».

Поправка к конституции была одобрена депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 11 марта. На момент голосования срок пребывания председателя и вице-председателя КНР на посту составлял пять лет, пребывание на должности ограничивалось двумя сроками.