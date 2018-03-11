Двое пострадали в результате стрельбы в кафе в Башкирии

В башкирском Салавате два человека пострадали во время стрельбы в кафе из травматического оружия. Об этом заявила пресс-служба управления МВД по региону в воскресенье, 11 марта.

«Несколько человек создали конфликтную ситуацию в кафе. В том числе стреляли из травматического оружия. В результате два сотрудника кафе получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Полиция республики выясняет личности злоумышленников, которым могут предъявить обвинения по статье «Хулиганство».

7 марта мужчина выстрелил в голову своей сожительнице на почве ревности в гостинице в подмосковных Люберцах, а после этого покончил с собой.

Инцидент произошел накануне днем в местном отеле «Лев». Конфликт возник на почве ревности. 59‐летний военный пенсионер ранил управляющую гостиницы.