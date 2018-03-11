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Пушков назвал статус Украины в НАТО «аспирантурой в предбаннике»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил о нежелании большинства стран Североатлантического альянса принимать Украину в НАТО. Такое мнение он выразил в своем микроблоге в Twitter.

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10 марта Украина получила «статус страны-аспиранта» в НАТО. Глава государства Петр Порошенко назвал решение «долгожданным» и подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны. Позже украинский лидер отправил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с просьбой предоставить План действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

Однако спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО. По его мнению, Киеву нужно «сделать много работы», именно поэтому ряд стран – членов альянса выступает против членства Украины, не желая давать Киеву гарантий.

О неготовности Украины к вступлению в НАТО ранее говорил военный эксперт Игорь Коротченко. Причинами, по его мнению, являются параметры вооруженных сил и состояние экономики республики. 

Экс-спикер МИД Украины Василий Филипчук и вовсе назвал новость фейком.  

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