В Дубае автомобильный номер ушел с молотка за $700 тыс.

Автомобильный номер W22 ушел с молотка в Дубае за 2,62 млн дирхамов ОАЭ ($713,4 тыс.). Об этом сообщило издание Gulf News.

«Мы рады, что завершили еще один успешный аукцион, и удовлетворены результатами. Мы с нетерпением ждем возможности предложить еще более интересные номера для следующего аукциона», –– приводит издание заявление организатора аукциона гендиректора Управления дорог и транспорта Дубая Абдуллы Юсуфа аль-Али.

Другой уникальный короткий номер Т32 также был продан на торгах 10 марта за не менее внушительную сумму –– 1,68 млн дирхамов ($457 тыс.).

Еще два автомобильных номера T88888 и R66666 приобрели за $193 тыс. и за $182 тыс. соответственно.

В аукционе приняли участие более 500 человек, всего было продано 80 номеров общей суммой на $5,4 млн.

В ноябре на аналогичном аукционе в Абу-Даби 23-летний бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный автомобильный номер с изображением всего одной цифры «2» за 10 млн дирхамов ($3 млн).

Однако рекорд по-прежнему принадлежит индийскому предпринимателю Балвиндеру Сахани, купившему в октябре 2016 года номер D5 за 33 млн дирхамов ОАЭ ($9 млн).