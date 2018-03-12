Балканский раскол Евросоюза

Словения в соответствии с Договором о функционировании ЕС подаст в Суд Евросоюза иск против Хорватии, чтобы отстоять право на спорные территории в Пиранском заливе Адриатического моря. Об этом «Известиям» рассказали в словенском МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве Хорватии, в свою очередь, заявили, что также готовы отстаивать свою правоту в суде, однако прямые двусторонние переговоры были бы эффективнее. Ранее в Брюсселе отметили, что ЕС не будет расширяться, пока Любляна и Загреб не придут к согласию.

Территориальный спор между Словенией и Хорватией — фактически единственная открытая приграничная проблема среди стран Евросоюза. И без ее урегулирования двигаться дальше Брюсселю будет крайне сложно. Постоянная палата третейского суда (Международный арбитражный суд в Гааге) в июне 2017 года постановила: Любляна должна получить прямой доступ к международным водам на севере Адриатического моря через коридор, пересекающий хорватские воды. Речь идет о проходе шириной около 4,6 км.

В декабре 2017 года вердикт арбитражного суда вступил в силу, и Словения впервые после провозглашения независимости в 1991 году получила доступ к международным водам. Несмотря на это, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил: Загреб не будет выполнять решение суда. Это заставило Любляну инициировать еще один судебный процесс.

— Словения собирается подать иск против Хорватии в соответствии с Договором о функционировании ЕС в целях восстановления уважения к договорам и верховенству закона. То есть, Словения обратится в Суд Евросоюза в Люксембурге (один из главных органов ЕС, основанный в 1952 году — «Известия»), — заявили «Известиям» в пресс-службе МИДа Словении. — Согласно статье 7 арбитражного соглашения, решение суда — окончательное и обязательное для обеих сторон. С момента вынесения вердикта Словения призывала Хорватию пойти на диалог и предложила создание совместных органов для обеспечения соблюдения решения. Однако, несмотря на встречи премьер-министров наших стран, прогресс достигнут не был.

При этом у хорватской стороны свой взгляд на конфликт. Проблема в том, что Хорватия еще в 2015 году вышла из договора об арбитраже (был подписан двумя странами в 2009 году), обвинив Словению в нарушении правил ведения судебного процесса. Это произошло после обнародования аудиозаписей разговоров между словенскими членами арбитражного суда и представителями МИДа Словении, которые касались возможности повлиять на решение. В МИДе Хорватии «Известиям» пояснили, что по-прежнему не намерены исполнять судебный вердикт, поскольку «сама процедура арбитража была скомпрометирована».

— Несмотря на это, Хорватия готова сесть за стол переговоров и протянуть руку (дружбы), — заявили «Известиям» в пресс-службе хорватского внешнеполитического ведомства.

Ранее Словении предлагали рассмотреть вопрос в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге или в Международном суде ООН в Гааге, отметили в хорватском МИДе. В Загребе намерения Любляны обратиться в Суд ЕС считают неуместными, поскольку отказ выполнять решение арбитража «не нарушает положения законодательства ЕС или договора присоединения к нему». Ведь ранее Словения блокировала вступление Хорватии в союз, однако позднее всё же дала зеленый свет. И к тому же «именно с такой границей, существующей с момента обретения независимости в 1991 году», Словения вошла в ЕС и Шенгенскую зону.

— Если Словения подаст иск в Суд ЕС, Хорватия найдет, чем ответить. Но это не будет способствовать созданию атмосферы диалога, которая необходима для достижения устойчивого урегулирования открытого территориального спора. Этот вопрос необходимо решить, — заключили в МИДе Хорватии.

Приграничный вопрос о разделе Пиранского залива возник после провозглашения независимости двух стран в 1991 году. Только после вмешательства Брюсселя вето Словении на вступление Хорватии в ЕС было снято, и Загреб присоединился к союзу в 2013 году. Глава словенского МИДа Карл Эрьявец неоднократно заявлял, что Любляна может заблокировать присоединение Хорватии к Еврозоне, Шенгенской зоне и Организации экономического сотрудничества и развития.

Хорватские полицейские в конце 2017 года начали сопровождать рыбацкие лодки, чтобы при необходимости оказать сопротивление словенским коллегам, которые стали выписывать штрафы рыбакам из Хорватии, выходившим в спорную часть залива. Из-за этого в конце января МИД Хорватии даже направил дипломатическую ноту протеста посольству Словении в Загребе.

Словения имеет право обратиться в Суд ЕС, однако Хорватия не нарушала договоров ЕС, заявил «Известиям» хорватский европарламентарий Ружа Томашич. Формально депутат прав, ведь страна была принята в союз с этой границей, но проблемы, которые создает территориальный спор для Брюсселя, заставляет руководство объединения взять на себя роль третейского судьи. Другой европарламентарий от Хорватии, экс-министр обороны страны Йозо Радош, отметил в беседе с «Известиями», что единственный путь для урегулирования ситуации — заключение двустороннего соглашения, близкого к решению арбитража. По его словам, Словения воспринимает вердикт суда как окончательный, однако к нему требуется двусторонний договор.

Этот конфликт вызывает беспокойство и у руководства ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что страны Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС (Черногория и Сербия), смогут присоединиться к организации только после разрешения хорватско-словенского спора. Два собеседника в Еврокомиссии пояснили «Известиям», что Брюссель намерен «вплотную заняться этим вопросом, так как он тормозит развитие ЕС». В частности, чешский европарламентарий Яромир Кохличек также считает, что Евросоюзу в итоге придется взять на себя роль «третейского судьи».

Если же дело дойдет до Суда ЕС, Брюссель вправе вынести решение по данному делу. В случае признания Хорватии виновной стороной она будет вынуждена немедленно принять необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. В противном случае на страну могут быть наложены штрафные санкции.