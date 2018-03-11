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Родственников летчика Николая Кузьменко нашли спустя шесть лет

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Поисковики в Липецкой области нашли родственников пилота, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Обломки самолета МиГ-31 и останки Николая Кузьменко были обнаружены шесть лет назад неподалеку от села Васильевка Воловского района. 1 декабря 1941 года летчик награжден медалью «За боевые заслуги». На его счету 86 боевых вылетов.

Недавно в редакцию GOROD48 пришло письмо от Ирины Власенко, случайно увидевшей статью о перезахоронении. «Моя бабушка была дочкой его жены. Детей у Николая Кузьменко не было. Уже потом Мария, бывшая жена Николая, вышла замуж во второй раз. Но она всю жизнь любила своего первого мужа, Кузьменко. И в семье память его чтилась всегда... На данный момент мы живем в Украине, Чернигов…» — говорится в тексте. 

Руководитель общественной организации «Экспедиционный клуб «Неунываки» Владимир Омельянчук планирует встретиться с потомками летчика на Украине и передать им вещи и медаль «За боевые заслуги».

В конце февраля в Поддонском районе Новгородской области был открыт памятник экипажу пикировавшего  бомбардировщика Пе-2, погибшего в этом районе 75 лет назад. Обломки самолета нашли поисковики отрядов «Сокол» и «Скиф». Монумент изготовлен в Санкт-Петербурге на средства поисковых отрядов. На двухметровую стелу из черного гранита нанесены имена и звания героев. На обратной стороне — текст песни «Туман, туман», посвященной пилотам Великой Отечественной войны.

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