В Дагестане сообщение с 10 селами нарушено из-за схода лавины
Десять населенных пунктов в Рутульском районе Дагестана оказались отрезанными после схода лавины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС РФ.
«В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 м», — цитирует агентство своего собеседника.
В результате схода лавины никто не пострадал. Расчистку дороги планируется завершить к 15:00 мск.
9 марта из-за схода лавины было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом (более 15 тыс. жителей) в Тляратинском районе. 10 марта сообщение еще с тремя поселениями также оказалось отрезанным. В обоих случаях никто не пострадал.
МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавины в горах Северного Кавказа.