Прямой эфир

В Дагестане сообщение с 10 селами нарушено из-за схода лавины

0
Фото: Global Look Press/H. Baesemann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десять населенных пунктов в Рутульском районе Дагестана оказались отрезанными после схода лавины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС РФ.

«В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 м», — цитирует агентство своего собеседника.

В результате схода лавины никто не пострадал. Расчистку дороги планируется завершить к 15:00 мск.

9 марта из-за схода лавины было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом (более 15 тыс. жителей) в Тляратинском районе. 10 марта сообщение еще с тремя поселениями также оказалось отрезанным. В обоих случаях никто не пострадал.

МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавины в горах Северного Кавказа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристы из Петербурга попали под лавину в Заполярье
Восстановлено нарушенное лавиной сообщение сел на юге Дагестана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017