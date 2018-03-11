В Дагестане сообщение с 10 селами нарушено из-за схода лавины

Десять населенных пунктов в Рутульском районе Дагестана оказались отрезанными после схода лавины. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС РФ.

«В Рутульском районе около населенного пункта Цахур произошел сход лавины объемом 6 тыс. кубометров на участок дороги протяженностью 50 м», — цитирует агентство своего собеседника.

В результате схода лавины никто не пострадал. Расчистку дороги планируется завершить к 15:00 мск.

9 марта из-за схода лавины было нарушено сообщение с 51 населенным пунктом (более 15 тыс. жителей) в Тляратинском районе. 10 марта сообщение еще с тремя поселениями также оказалось отрезанным. В обоих случаях никто не пострадал.

МЧС распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавины в горах Северного Кавказа.