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Карякин провел первую игру в рамках чемпионата мира по шахматам

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Сергей Карякин вновь поборется за шахматную корону. Гроссмейстер провел первую игру в рамках турнира претендентов на звание чемпиона. За шахматный стол с Карякиным сел азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

Столицей шахматного мира на целый месяц стал Берлин. Минимальный призовой фонд — €420 тыс., почти ₽30 млн. Победитель турнира определится 28 марта. Лучший гроссмейстер получит право бросить вызов действующему чемпиону Магнусу Карлсену.

Карякин с шахматным королем знаком — в 2016-м за россиянина болела вся страна. 12 партий Карякин свел вничью, но на тай-брейке Карлсен одержал победу.   

В Берлин также отправились Владимир Крамник и Александр Грищук. 

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