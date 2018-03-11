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Поднятый со дна моря танк «Шерман» восстановят в Петербурге

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Американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, поднятый со дна Баренцева моря, доставили в танковую бригаду материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО).

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Данный экземпляр не принимал участия в боях, он находился на транспортном военном корабле «Томас Дональдсон», которое было затоплено незадолго до Победы в 1945 году.

Танк доставлен в Лугу Ленинградской области, специалисты считают, что он находится в удовлетворительном состоянии, передает телеканал «Звезда».

Восстановлением танка займутся военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона. Средний танк «Шерман», как ожидается, будет представлен в развернутых экспозициях ко Дню Победы, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Грузовой корабль «Томас Дональдсон» был построен в 1944 году. Он был торпедирован германской субмариной 20 марта 1945 года в 20 морских милях от Кольского залива, команда спаслась.

7 марта Министерство обороны России опубликовало исторические документы о подвиге женщин во время Великой Отечественной войны.

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