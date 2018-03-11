Берлин поставил на место посла Украины

Неоднократные жалобы украинского посла Андрея Мельника из-за посещений Крыма делегаций немецких депутатов вынудили власти ФРГ указать дипломату его место, передает «РИА Новости».

Об этом рассказал глава фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер в видео, опубликованном на YouTube.

Мельник, по словам Маурера, не раз посещавшего Крым, несколько раз был у главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля с претензиями из-за поездок депутатов. Президент Украины Порошенко просил немецкого канцлера Ангелу Меркель наказать депутатов за посещение полуострова. Немецкий депутат назвал эти действия посла и президента Украины «абсурдными».

«Это, возможно, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то «Правые секторы» (организация запрещена в РФ. — Ред.)», — заявил Маурер. Далее он продолжил, что пару месяцев назад терпение немецких властей кончилось, Берлин объяснил Мельнику, что Киев имеет законное право протестовать из-за визитов в Крым, но не вправе указывать правительству Германии, что ему делать. Мельник «стал потише», отметил немецкий депутат.

Евродепутаты регулярно посещают Крым, вернувшийся в состав РФ по итогам референдума.

3 февраля на полуостров прибыли депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии». Делегация не прервала поездку после угроз Киева и возбуждения уголовного дела. Немецкие парламентарии приехали в Крым, чтобы наладить диалог с властями республики. Киев тогда выразил протест Берлину, а посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что визит в Крым может иметь «плачевные правовые последствия». 7 февраля он доложил, что провел «воспитательную работу» с руководством фракции «Альтернатива для Германии» — «вправил мозги».