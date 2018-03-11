В Дагестане уволен подозреваемый в убийстве двух человек полицейский

Дагестанский полицейский, подозреваемый следствием в убийстве двух человек, уволен из правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Приказ об увольнении полицейского по отрицательным мотивам подписал глава МВД Дагестана.

Руководители подозреваемого полицейского привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

После инцидента в Каякентском районе Дагестана, где сотрудник полиции во время бытового конфликта застрелил двух местных жителей, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину.