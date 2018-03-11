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Медики в Чебоксарах бросили пациентов ради празднования 8 Марта

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Фото: ТАСС/Красноухов Сергей
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Скандальная история произошла во второй городской больнице Чебоксар в канун 8 Марта: врачи ушли праздновать Международный женский день до окончания рабочего дня, оставив в коридорах ожидающих приема пациентов.

Одна из пациенток рассказала, что прием у врачей заканчивался в 13:30, однако до окончания рабочего дня медики «пропали» из кабинетов, сообщает «pg21». Сидя в очереди, женщина заметила, что медсестра принесла пакет с шампанским в кабинет заведующей, тогда она, взяла мобильный телефон, включив камеру на своем телефоне, проследовала за ней, передает «Пятый канал». Там она и застала врачей в разгар «праздника».

Медперсонал пытался вытолкать пациентку из кабинета, однако короткий ролик снять всё же удалось.

В декабре прошлого года в Сеть попало видео с застольем врачей в рязанском кардиодиспансере в рабочее время. Автор ролика утверждал, что доктора просили пациентов подождать, поскольку «заведующая отделением проводит собрание». В январе в областном министерстве здравоохранения сообщили, что в связи с произошедшим главный врач медучреждения получил строгий выговор, а еще двое сотрудников больницы были уволены.

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