Россия и Кувейт поздравили друг друга с 55-летием дипотношений

Главы внешнеполитических ведомств России и Кувейта Сергей Лавров и Сабах аль-Халед ас-Сабах поздравили друг друга с 55-летней годовщиной установления дипотношений между странами. Об этом информирует пресс-служба МИД РФ.

«С обеих сторон отмечен традиционно дружественный характер российско-кувейтских отношений, развивающихся по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении ведомства.

Стороны также выразили уверенность, что укрепление связей между государствами способствует поддержанию мира и безопасности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке и созвучно интересам народа двух стран.

В ноябре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия рассматривает возможность создания бизнес-миссий в странах Персидского залива и Ближнего Востока.