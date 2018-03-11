Украинский националист Ярош планирует захватить Кубань и Воронеж

После «зачистки» Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины, Киеву необходимо захватить следующие российские регионы: Кубань, Ростовскую область и Воронеж, заявил экс-глава украинского «Правого сектора», запрещенного в России, Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK.

Киеву, чтобы одержать победу, необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента», добавил он, чтобы вернуть страну в границы государства до 2014 года, передает «Газета.ру».

После возвращения Крыма и Донбасса под украинский контроль, Киев может захватить ряд российских регионов, продолжил Ярош. По его мнению, украинская сторона располагает достаточным потенциалом для этого, уточняет телеканал «Звезда».

«Главное — вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — отметил он. Под «Донщиной» Ярош имел в виду Ростовскую область РФ.

Заявление Яроша прозвучало после того, как накануне украинский блогер рассказал о планах по «зачистке» Донбасса.