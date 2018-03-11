Прямой эфир

Главные запросы в «Яндексе» за неделю

0
Выделить главное
вкл
выкл

Если судить по запросам в русскоязычном интернете, «Международный женский день» — безоговорочный лидер недели. Пользователи активно спрашивали, как поздравлять женщин. Искали подарки, стихи, смешные видео, связанные с 8 Марта.

Не угасает интерес к разборкам кандидатов на пост президента страны. Вторую неделю Владимир Жириновский и Ксения Собчак — в топе запросов. Жаль, что популярности они добились выходками, а не реальными достижениями. На этот раз лидер ЛДПР назвал Ксению «дурой», она ответила Жириновскому «клоуном». Кто оказался убедительнее, счетчик запросов, к сожалению, не показывает.

Внимание любителей кино на этой неделе приковала церемония «Оскара». Лучшей картиной киноакадемики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо. Особенно тронула россиян победная речь Гари Олдмана. Актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017