Главные запросы в «Яндексе» за неделю

Если судить по запросам в русскоязычном интернете, «Международный женский день» — безоговорочный лидер недели. Пользователи активно спрашивали, как поздравлять женщин. Искали подарки, стихи, смешные видео, связанные с 8 Марта.

Не угасает интерес к разборкам кандидатов на пост президента страны. Вторую неделю Владимир Жириновский и Ксения Собчак — в топе запросов. Жаль, что популярности они добились выходками, а не реальными достижениями. На этот раз лидер ЛДПР назвал Ксению «дурой», она ответила Жириновскому «клоуном». Кто оказался убедительнее, счетчик запросов, к сожалению, не показывает.

Внимание любителей кино на этой неделе приковала церемония «Оскара». Лучшей картиной киноакадемики признали «Форму воды» Гильермо дель Торо. Особенно тронула россиян победная речь Гари Олдмана. Актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.