Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной

Ситуация в Восточной Гуте и ее окрестностях остается напряженной. Боевики продолжают из минометов обстреливать жилые кварталы Дамаска. За сутки выпущено 12 мин и снарядов, погиб один, ранено девять человек. Российский ЦПВС провел переговоры с лидерами вооруженных формирований. Достигнуто соглашение по выводу из Восточной Гуты первой очереди боевиков.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.