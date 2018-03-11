В Ирландии прошел марш против абортов

В столице Ирландии прошла демонстрация против абортов. В мирной акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Демонстранты требовали сохранения 8-й поправки Конституции страны. Принятое в 1983 году изменение гласит о равнозначности жизни матери и плода. В конце мая в Ирландии должен пройти референдум по легализации абортов. Премьер-министр страны заявил, что будет голосовать за отмену поправки. Однако члены парламента имеют разные взгляды по этому вопросу. Католическая церковь выступает против узаконивания абортов.

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