Вин Дизель бросил торт в Стива Аоки

Вин Дизель запустил сладким пирожным на концерте Стива Аоки. Известный диджей и сам бросает торты в фанатов. Это фирменная фишка его выступлений. Аоки уверен в безопасности этого действия для лица человека. Любимая многими сладость — мягкая и прохладная.

Риск получить травму от попадания — минимальный. К тому же на известного диджея работает целая команда кулинаров-экспертов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.