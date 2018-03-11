Готов к труду и обороне

Изначально в перечень испытаний были включены в зависимости от региона такие дисциплины: бег на короткие дистанции, прыжки в длину и в высоту, метание теннисного мяча, плавание, бег на лыжах, езда на велосипеде, кросс, подтягивание на перекладине и лазание по канату