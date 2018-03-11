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Как возникли и менялись нормы ГТО
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Фото: ТАСС/Л. Ковган
11 марта 1931 года был учрежден комплекс «Готов к труду и обороне», ставший нормативной основой системы физического воспитания для всей страны
Фото: ТАСС
Сдача нормативов ГТО подтверждалась особыми значками. Чтобы получить золотой, серебряный или бронзовый, нужно было выполнить определенный набор требований
Фото: ТАСС/Владимир Войтенко
Первоначально значок могли получить только мужчины старше 18 лет и женщины старше 17 лет, выделялись три возрастные категории. Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья, врач подтверждал, что выполнение норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека
Фото: ТАСС/Юрий Белозеров
Изначально в перечень испытаний были включены в зависимости от региона такие дисциплины: бег на короткие дистанции, прыжки в длину и в высоту, метание теннисного мяча, плавание, бег на лыжах, езда на велосипеде, кросс, подтягивание на перекладине и лазание по канату
Фото: ТАСС
Комплекс ГТО стал приобрел популярность среди населения, особенно молодежи. Нормы выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т.д. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тыс. советских граждан. Носить значок ГТО стало престижно
Фото: ТАСС/Ефим Драйшнер
Перед Великой Отечественной войной в комплекс ГТО были введены военно-прикладные виды упражнений, такие как переползание и переноска патронного ящика. ГТО стал одним из важнейших инструментов массовой военно-физической подготовки населения в предвоенное время
Фото: ТАСС/Геннадий Кошкинцев
С выполнения нормативов комплекса ГТО начали свой путь знаменитые советские спортсмены, победители крупнейших международных соревнований
Фото: ТАСС/А. Поддубный, Александр Яковлев
Нормативы и требования ГТО менялись в 1932, 1939, 1946, 1954, 1959 и 1972 годах
Фото: ТАСС/Борис Клипиницер
Масштабные соревнования на звание чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам по популярности не уступали спартакиадам и центральным футбольным матчам сезона
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Советская система ГТО просуществовала до 1991 года. Свое «второе рождение» комплекс ГТО пережил в 2013 году, когда власти страны и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате
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