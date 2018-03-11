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Следы яда обнаружили в ресторане в Солсбери после отравления Скрипаля

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Эксперты-криминалисты обнаружили следы нервно-паралитического вещества в ресторане Zizzi в британском городе Солсбери, где ведется расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает BBC.

Как пишет «Газета.ру», 6 марта ресторан был закрыт для проведения расследования.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии. По некоторым данным, пострадавшие находятся в коме. Позже за медицинской помощью обратились более 20 человек, трое были госпитализированы.

Как сообщила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, следователи пока еще не определили круг подозреваемых по этому делу. При этом найдено уже более 200 свидетелей и около 240 вещественных доказательств.

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