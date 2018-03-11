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Госсекретарь США Тиллерсон вернется в рабочий график

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ранее отменивший ряд встреч в Кении из-за плохого самочувствия, вернется в рабочий график в воскресенье, 11 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNN.

Накануне сообщалось, что самочувствие Тиллерсона ухудшилось «после нескольких долгих дней работы на родине над основными вопросами, такими как КНДР». Из-за этого госсекретарь отменил ряд запланированных встреч.

Рекс Тиллерсон с начала этой недели совершает турне по странам Африки. В пятницу он прибыл в Кению из Эфиопии, в понедельник дипломат направится в Чад и Нигерию.

Ранее Тиллерсон назвал сроки подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.

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