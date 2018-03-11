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Победитель «Евровидения-2009» Рыбак во второй раз выступит на конкурсе

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Фото: ТАSS/PHOTAS/DPA/Ulrich Perrey
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Певец белорусского происхождения Александр Рыбак через девять лет после победы на «Евровидении-2009» во второй раз представит Норвегию на песенном конкурсе. Об этом говорится на сайте «Евровидения-2018».

«Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе«Евровидение-2018» с песней «That's How You Write A Song», — приводит «Газета.ру» выдержку из сообщения.

Певец признался, что у одного артиста мало шансов выиграть конкурс дважды, но он гордится тем, что ему во второй раз оказана честь представлять Норвегию.

По мнению букмекеров, победа на «Евровидении-2018» достанется оперной певице из Эстонии Элине Нечаевой, которая исполнит песню La Forza на итальянском языке.

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