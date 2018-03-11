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Режим тишины сохраняется в ЛНР третьи сутки

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Фото: ТАСС
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) третьи сутки не фиксирует ни одного обстрела со стороны военнослужащих украинский армии, передает «РИА Новости».

Таким образом, сохраняется режим тишины и режим прекращения огня соблюдается, отмечается в сообщении.

Очередное перемирие в Донбассе началось с 5 марта, однако позже неоднократно стороны внутриукраинского конфликта бвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

Силовая операция на востоке Украины проходит с апреля 2014 года, тогда регионы Донбасса не согласились с произошедшим в Киеве госпереворотом.

Ранее сообщалось, что украинский блогер рассказал о планах по «зачистке» Донбасса.

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