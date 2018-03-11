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Япония почтила минутой молчания жертв землетрясения 2011 года

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Минута молчания объявлена в Японии в 14:46 (8:46 мск), в этот момент семь лет назад у берегов страны произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 и возникло цунами, стихия унесла жизни более 18 тыс. японцев.

Японский премьер Синдзо Абэ в ходе мемориальной церемонии в Токио отметил, что власти страны работают над тем, чтобы все пострадавшие вернулись к обычной жизни. Он добавил, что процесс восстановления пострадавшего от землетрясения региона будет ускорен.

В памятной церемонии в Токио также приняли участие члены японской императорской семьи, представители иностранных дипломатических миссий, передает ТАСС.

Цунами, возникшее после землетрясение, уничтожило почти полностью города на северо-востоке Японии. Серьезные последствия вызвала авария на АЭС «Фукусима-1», где вышли из строя системы охлаждения и расплавилось ядерное топливо.

После аварии на атомной станции зараженными радиацией оказались территории площадью 1150 кв. км. В мае 2012-го из этой зоны были эвакуированы почти 165 тыс. человек.

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