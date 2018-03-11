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Фигуристка Трусова прокомментировала победу на юниорском чемпионате мира

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что она больше рада исполнению двух чистых прыжков в четыре оборота, чем победе на юниорском чемпионате мира. Об этом пишет «Газета.ру».

«Я очень счастлива, что смогла одержать победу. Но еще больше я рада, что смогла исполнить два четверных прыжка. Я готовилась к этому, и я сделала это», — цитирует спортсменку ТАСС.

Ранее стало известно, что Трусова завоевала золото на юниорском чемпионате мира в Болгарии. За две программы она набрала 225,52 бала. Ее техника была оценена на 92,3 балла, что является неофициальным мировым рекордом. Она также впервые в истории женского фигурного катания чисто исполнила два четверных прыжка.

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