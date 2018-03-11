Путин рассказал об отсутствии контроля за заявлениями сотрудников АП

Президент Владимир Путин заявил, что не контролирует все заявления, сделанные сотрудниками его администрации, да и не может этого делать, так как у него «своя работа».

В ходе интервью телеканалу NBC Путин напомнил, что в администрации президента (АП) трудятся две тысячи сотрудников и каждый из них может делать заявления о своем отношении к рядам событий или контактам с зарубежными партнерами.

«Какой‑то человек сказал о своем отношении к нашим контактам и работе в определенной сфере с нашими зарубежными партнерами, в данном случае США. Да я понятия не имею, что он сказал», – сказал президент. Также российский лидер отметил, что спрашивать, что именно имел ввиду человек, сделавший заявление, надо у него самого.

В пример Путин привел своего пресс-секретаря Пескова.

«Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает?» – отметил президент.

Президент Владимир Путин в ходе интервью NBC рассказал, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве и об отсутствии встреч с Дональдом Трампом до выборов в США.