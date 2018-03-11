Волкер заявил о неготовности Украины вступить в НАТО
Украина пока не готова вступить в НАТО, заявил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Об этом пишет «Звезда».
«Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — цитирует спецпредставителя УНИАН.
По его мнению, было ошибкой не дать Украине и Грузии в 2008 году План действий по членству в НАТО. Волкер признал, что сейчас, как и десять лет назад, обе страны не готовы стать членами Североатлантического альянса.
Ранее Украина получила особый статус «страны-аспиранта» НАТО. В настоящий момент в альянс хотят вступить четыре страны: Грузия, Босния и Герцеговина, Украина и Македония.