Жена Месси показала фотографию третьего ребенка

Жена нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси показала новорожденного сына. Фото с мужем и двумя другими сыновьями появилось на странице Антонеллы Рокуццо в Instagram.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Мар 10, 2018 в 12:03 PST

Для Месси это уже третий ребенок. У него также есть сыновья Тьяго и Матео. Сам футболист ранее также публиковал фото сына.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Мар 10, 2018 в 5:02 PST

Месси и Роккуццо познакомились, когда им было по пять лет. Встречаться они начали в 2008-м, а официально оформили свой брак лишь летом 2017 года. На свадьбу были приглашены 260 гостей.

В ноябре 2017 года Месси назвал потенциальных фаворитов чемпионата мира, который состоится в России в 2018 году. По его словам, одним из кандидатов на победу является команда Испании. Также в числе фаворитов Месси назвал сборные Бразилии, Германии и Франции.