Прямой эфир

Жена Месси показала фотографию третьего ребенка

0
Фото: Global Look Press/Maurizio Borsari/www.aicfoto.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси показала новорожденного сына. Фото с мужем и двумя другими сыновьями появилось на странице Антонеллы Рокуццо в Instagram.

Для Месси это уже третий ребенок. У него также есть сыновья Тьяго и Матео. Сам футболист ранее также публиковал фото сына. 

 

Публикация от Leo Messi (@leomessi) Мар 10, 2018 в 5:02 PST

Месси и Роккуццо познакомились, когда им было по пять лет. Встречаться они начали в 2008-м, а официально оформили свой брак лишь летом 2017 года. На свадьбу были приглашены 260 гостей. 

В ноябре 2017 года Месси назвал потенциальных фаворитов чемпионата мира, который состоится в России в 2018 году. По его словам, одним из кандидатов на победу является команда Испании. Также в числе фаворитов Месси назвал сборные Бразилии, Германии и Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лионель Месси забил 600-й гол в профессиональной карьере
Роналду в шутку назвал Месси плохим футболистом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017