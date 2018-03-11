Нескольких членов кабинета министров США упрекнули в нарушении служебной этики

Девяти министрам и должностным лицам высокого ранга федерального правительства США в феврале высказали претензии за нарушение служебной этики.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идет в том числе о перерасходе средств на поездки и меблировку кабинетов, а также нецелевом расходовании денег.

Конфиденциальные встречи с провинившимися чиновниками были проведены по настоянию главы аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли.

Замечания были высказаны в адрес министров внутренних дел Райана Зинке, жилищного строительства и городского развития Бенджамина Карсона, по делам ветеранов Дэвида Шалкина и главы Агентства по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта.

По данным телеканала, специально для провинившихся подготовлена памятка, призванная «создавать культуру подчинения» нормам этики.

В январе сообщалось, что комитет по этике нижней палаты парламента США проведет расследование в отношении своего члена, конгрессмена от Республиканской партии Патрика Миэна. Поводом послужили сообщения СМИ о том, что он якобы использовал деньги налогоплательщиков для оплаты молчания женщины, которой домогался.