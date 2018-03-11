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СМИ сообщили о гибели рабочих на шахте «Беларуськалий»

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Двое рабочих, оказавшиеся под завалом в шахте белорусского предприятия «Беларуськалий», погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал TUT.BY.

Обрушение породы произошло в шахте еще в пятницу, 9 марта. До настоящего момента о судьбе рабочих ничего не сообщалось.

«Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М. А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д. А. установлены. Они погибли», – сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника издания, разборка завала в руднике 3-го рудоуправления, где произошел внезапный выброс соли и газа, уже остановлена. По состоянию на 01:00 местного времени 11 марта, из-под завала был освобожден самоходный вагон.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее 8 марта шесть горняков пострадали во время пожара на шахте Запорожского железорудного комбината на Украине. Когда возникло возгорание, на глубине 640 м под землей находились 80 рабочих.

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