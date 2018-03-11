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Порошенко заговорил о примирении в отношениях Польши и Украины

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko
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К организаторам и участникам поминального мероприятия в польском селе Сахрынь со словами о взаимном примирении обратился президент Украины Петр Порошенко. В письме украинского президента, опубликованном на странице посольства страны в Facebook отмечается, что Польша и Украина должны придерживаться формулы взаимного примирения. Нельзя давать политикам спекулировать на теме исторических взаимоотношений двух государств, считает Порошенко, передает ТАСС.

В марте 1944 года в селе Сахрынь боевики польской Армии Крайвой провели карательную акцию, тогда погибло более 1,2 тыс. украинцев.

В обращении Порошенко отмечается, что у Киева и Варшавы гораздо больше того, что их объединяет. Формулировка «прощаем и просим прощения» остается актуальной до нынешнего времени, добавил президент Украины.

Сейм Польши 26 января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и отрицание Волынской резни. В ответ глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». 

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