Синоптики рассказали о погоде в Москве на 11 марта

В Москве в воскресенье, 11 марта, ожидаются облачная погода со снегом и до 3 градусов мороза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от минус одного до минус трех градусов. В Подмосковье ожидается пасмурная погода, столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось о том, что зима 2017–2018 года в Московском регионе заняла второе место по количеству осадков — суммарно выпало 217,5 мм. Отмечается, что за 140 лет наблюдений рекордное количество снега 3–4 раза выпадало лишь в 1960, 2005 и 2018 годах.