В Крыму назвали маразмом угрозы рады выселить россиян с полуострова‍

Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова выселить всех россиян из Крыма.

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает», — заявил Гемпель журналистам RT.

Он также отметил, что Чубаров, как и многие другие депутаты украинского парламента, «изжили свое политическое время». И доходят до открытого маразма, чтобы еще «хоть немного задержаться».

Гемпель напомнил также, что в Киеве постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, но при этом не замечают, что «сами пытаются попрать права россиян».

Заявление Чубарова прокомментировал также депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его словам, украинский парламентарий уже «почти четыре года выселяет россиян» и активно упражняется в «болтологии», которую высоко ценят в Киеве. Также он назвал слова Чубарова «очередным бумажным украинским проектом» и «голосом из могилы

Заявление о выселении россиян с территории Крыма лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефат Чубаров сделал в субботу, 10 марта. Он объявил, что все граждане РФ «будут обязаны выехать», так как, по его мнению, это единственный возможный вариант развития событий на полуострове.

Крым вошел в состав России по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором за вступление проголосовало более 96% местных жителей. Несмотря на это, Киев до сих пор считает регион своим.