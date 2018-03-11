Шейнин рассказал о стычке с украинским десантником в Италии

Российский телеведущий Артем Шейнин рассказал, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев пытался спровоцировать его на конфликт в итальянской Вероне, но это ему не удалось.

«Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть, то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим всё сказано», — цитирует журналиста «РИА Новости».

Шейнин добавил, что украинец занимается своей раскруткой и «пиарится, как умеет».

Ранее бывший десантник ВСУ Валерий Ананьев написал на своей странице в Facebook о конфликте с Шейниным в итальянской Вероне. Сообщалось, что после оскорблений Ананьев плюнул российскому журналисту в лицо.