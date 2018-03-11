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«Оранжевый» уровень тревоги из-за загрязнения воздуха вводят в Пекине

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Фото: Global Look Press/Jin Liangkuai/Xinhua
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Власти Пекина объявили «оранжевый» уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице.

Об этом сообщает городское бюро по защите окружающей среды.

«Оранжевый» уровень тревоги начнет действовать с 00:00 12 марта и будет активен как минимум до полуночи 14 марта, передает «РИА Новости».

По предварительным прогнозам, в среду в город придет холодный фронт, температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, и ночью качество воздуха значительно улучшится.

После начала действия предупреждения, в городе запрещено запускать фейерверки и хлопушки, жарить продукты на огне на открытом воздухе, вывозить строительный мусор.

В конце февраля сообщалось, что местные власти объявили в Пекине «желтый» уровень тревоги из-за смога.

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