Шейнин обвинил напавшего на него украинского десантника в самопиаре

Российский телеведущий Артем Шейнин заявил, что бывший украинский десантник Валерий Ананьев действовал расчетливо и рационально, однако его провокация не удалась.

Шейнин рассказал, что нападения не было. По словам телеведущего, Ананьев пытался спровоцировать его на конфликт, чтобы «на камеру всё выглядело бы именно так, что это я первый полез в драку».

«Он меня расчетливо, по плану провоцировал, провокация не удалась в том виде, как ему хотелось, но уж что есть то есть. Он же не десантник давно, а блогер. Этим все сказано», — цитирует Шейнина «РИА Новости».

По словам журналиста, украинец занимается своей раскруткой и «пиарится, как умеет».

Ранее бывший десантник ВСУ Валерий Ананьев написал на своей странице в Facebook о конфликте с Шейниным. Украинец рассказал, что встреча произошла в итальянской Вероне, где журналист отдыхал со своей супругой.

Сообщалось, что после оскорблений Ананьев плюнул российскому журналисту в лицо.