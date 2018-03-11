В Майами-Бич закрыли клуб из-за запаниковавшей на танцполе лошади

В американском городе Майами-Бич (штат Флорида) закрыли ночной клуб после того, как на танцпол вывели живую лошадь. Животное запаниковало, что создало реальную угрозу здоровью людей, пишет Buzzfeed.

Кроме того, пользователи Сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Под данной инициативой подписались более 3 тыс. человек. Позже администрация города сообщила об аннулировании лицензии ночного заведения.

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a — Joel Franco (@OfficialJoelF) March 9, 2018

Мэр города Дэн Гелбер назвал случившееся безумной глупостью и безответственностью. Он полностью поддержал решение об аннулировании лицензии клуба.

По данным правоохранителей, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.

В январе в одном из ночных клубов Мадрида произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести.