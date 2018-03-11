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В Майами-Бич закрыли клуб из-за запаниковавшей на танцполе лошади

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Фото: Global Look Press/Justus de Cuveland/imagebroker.com
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В американском городе Майами-Бич (штат Флорида) закрыли ночной клуб после того, как на танцпол вывели живую лошадь. Животное запаниковало, что создало реальную угрозу здоровью людей, пишет Buzzfeed.

Кроме того, пользователи Сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Под данной инициативой подписались более 3 тыс. человек. Позже администрация города сообщила об аннулировании лицензии ночного заведения.

Мэр города Дэн Гелбер назвал случившееся безумной глупостью и безответственностью. Он полностью поддержал решение об аннулировании лицензии клуба.

По данным правоохранителей, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.

В январе в одном из ночных клубов Мадрида произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести. 

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