В Майами-Бич закрыли клуб из-за запаниковавшей на танцполе лошади
В американском городе Майами-Бич (штат Флорида) закрыли ночной клуб после того, как на танцпол вывели живую лошадь. Животное запаниковало, что создало реальную угрозу здоровью людей, пишет Buzzfeed.
Кроме того, пользователи Сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Под данной инициативой подписались более 3 тыс. человек. Позже администрация города сообщила об аннулировании лицензии ночного заведения.
Мэр города Дэн Гелбер назвал случившееся безумной глупостью и безответственностью. Он полностью поддержал решение об аннулировании лицензии клуба.
По данным правоохранителей, лошадь, как и посетители клуба, отделалась испугом. Сейчас она находится в безопасности, а в отношении владельца клуба завели дело о жестоком обращении с животными.
В январе в одном из ночных клубов Мадрида произошло обрушение потолка. Не менее 26 человек получили травмы различной степени тяжести.