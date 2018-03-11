Трамп придумал лозунг для следующей президентской кампании в США

Президент США Дональд Трамп придумал новый лозунг для следующей президентской кампании в США в 2020 году. Об этом он рассказал в субботу, 10 марта, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге в Пенсильвании.

«Наш новый слоган — когда мы начнем гонку всего через два года — будет звучать как «Сохраним Америку великой!» — заявил американский лидер.

.@POTUS: "Our new slogan...is going to be 'Keep America Great. But we can only do that if we elect people who are going to back our agenda and fight for our values." pic.twitter.com/mmQbdT9vGL — Fox News (@FoxNews) March 11, 2018

Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп использовал лозунг «Сделаем Америку великой снова».

В феврале сообщалось, что большинство 18-летних американцев, согласно данным социологического опроса, считают, что США следуют неверным курсом, и не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Кроме того, Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США, составленном специалистами Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) по результатам опроса ученых-политологов.