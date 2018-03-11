Прямой эфир

Трамп придумал лозунг для следующей президентской кампании в США

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп придумал новый лозунг для следующей президентской кампании в США в 2020 году. Об этом он рассказал в субботу, 10 марта, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге в Пенсильвании.

«Наш новый слоган — когда мы начнем гонку всего через два года — будет звучать как «Сохраним Америку великой!» — заявил американский лидер. 

Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп использовал лозунг «Сделаем Америку великой снова».

В феврале сообщалось, что большинство 18-летних американцев, согласно данным социологического опроса, считают, что США следуют неверным курсом, и не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Кроме того, Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США, составленном специалистами Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) по результатам опроса ученых-политологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп уверен в «огромном успехе» в переговорах с КНДР
Трамп рассказал об условиях отмены пошлин на металлы для ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017