Трамп придумал лозунг для следующей президентской кампании в США
Президент США Дональд Трамп придумал новый лозунг для следующей президентской кампании в США в 2020 году. Об этом он рассказал в субботу, 10 марта, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге в Пенсильвании.
«Наш новый слоган — когда мы начнем гонку всего через два года — будет звучать как «Сохраним Америку великой!» — заявил американский лидер.
Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп использовал лозунг «Сделаем Америку великой снова».
В феврале сообщалось, что большинство 18-летних американцев, согласно данным социологического опроса, считают, что США следуют неверным курсом, и не одобряют деятельность Трампа на посту президента.
Кроме того, Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США, составленном специалистами Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) по результатам опроса ученых-политологов.