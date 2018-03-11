Сергей Карякин вновь поборется за звание лучшего гроссмейстера мира

В Берлине 9 марта стартовал кандидатский турнир. За право сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в ноябре 2018 года в Лондоне поспорят вице-чемпион мира Сергей Карякин, победитель и финалист Кубка мира – 2017 Левон Аронян и Дин Лижэнь, победитель и второй призер Гран-при – 2017 ФИДЕ Шахрияр Мамедьяров и Александр Грищук, два шахматиста с самым высоким усредненным ежемесячным рейтингом прошлого года Фабиано Каруана и Уэсли Со, а также получивший спецприглашение от организаторов россиянин Владимир Крамник.

Первую игру в рамках турнира Карякин провел с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

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