Жириновский вспомнил навыки владения оружием

Владимир Жириновский за неделю до выборов президента РФ продемонстрировал избирателям свои навыки владения оружием. Кандидат пострелял в тире учебно-тренировочного центра, где готовят сотрудников охранных подразделений.

Визит Жириновского в центр не был случайным: 11 марта сотрудники частных охранных агентств отмечают профессиональный праздник. Политик поздравил их и отметил, что «в охрану идут только мужественные люди».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.