Фрейндлих и Боярский провели пресс-конференцию в штабе Путина в Петербурге

В субботу, 10 марта, актеры Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский провели пресс-конференцию в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих представляют интересы кандидата как доверенные лица. Фрейндлих отметила, что действующий президент поддерживает кино и театр, поэтому именно Путину она доверит будущее страны.

«Я живу очень давно на свете и побывала в разных режимах. Признаюсь честно, мне первый раз не стыдно, никогда не было стыдно за руководителя страны, в которой я живу. Он умудряется сохранить достоинство при всех царапках, которые раздаются со всех сторон. Он хранит собственное достоинство, а стало быть, хранит достоинство страны», — подчеркнула актриса.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. На пост главы страны претендуют восемь человек.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.