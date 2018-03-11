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Фрейндлих и Боярский провели пресс-конференцию в штабе Путина в Петербурге

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В субботу, 10 марта, актеры Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский провели пресс-конференцию в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих представляют интересы кандидата как доверенные лица. Фрейндлих отметила, что действующий президент поддерживает кино и театр, поэтому именно Путину она доверит будущее страны.

«Я живу очень давно на свете и побывала в разных режимах. Признаюсь честно, мне первый раз не стыдно, никогда не было стыдно за руководителя страны, в которой я живу. Он умудряется сохранить достоинство при всех царапках, которые раздаются со всех сторон. Он хранит собственное достоинство, а стало быть, хранит достоинство страны», — подчеркнула актриса.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. На пост главы страны претендуют восемь человек.

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