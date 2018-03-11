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Американцев напугало появление в продаже новых пайков на случай катастрофы

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Фото: TASS/AP/Rick Bowmer
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Американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные на случай стихийного бедствия или катастрофы.

Как сообщает телеканал Fox News, это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности наметившегося снижения напряженности между США и Северной Кореей.

На сайте компании набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара — $6 тыс. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и т. д.

Как уточняет телеканал, Costco торгует схожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли в последнее время спрос на них в США. По данным Fox News, такой рост произошел из-за обострения напряженности между США и КНДР в начале 2018 года.

Судя по реакции пользователей соцсетей, покупатели растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время наметившегося начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.

6 марта власти КНДР заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружение любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.

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