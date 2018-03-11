Американцев напугало появление в продаже новых пайков на случай катастрофы
Американская торговая сеть Costco представила новые наборы продуктовых пайков, предназначенные на случай стихийного бедствия или катастрофы.
Как сообщает телеканал Fox News, это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности наметившегося снижения напряженности между США и Северной Кореей.
На сайте компании набор пайков описан как 36 тыс. порций, которых хватает на семью из четырех человек ровно на один год. Каждая порция содержит около 2 тыс. калорий, срок годности составляет 25 лет при условии хранения в холоде. Стоимость товара — $6 тыс. В паек включены сухое молоко, порошкообразное картофельное пюре, смеси стручковой фасоли, яблок, макарон и т. д.
Как уточняет телеканал, Costco торгует схожими пайками с 2010 года и не раскрывает, повысился ли в последнее время спрос на них в США. По данным Fox News, такой рост произошел из-за обострения напряженности между США и КНДР в начале 2018 года.
Судя по реакции пользователей соцсетей, покупатели растеряны и напуганы появлением новых наборов в розничной продаже во время наметившегося начала прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.
6 марта власти КНДР заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружение любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.