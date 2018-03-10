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В Бразилии скончалась экс-солистка Большого театра Галина Кравченко

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Фото: Escola Bolshoi
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В субботу, 10 марта, в Бразилии скончалась бывшая солистка балета Большого театра, вдова легендарного танцовщика Александра Богатырёва Галина Кравченко. Прощание с 73-летней артисткой состоялось в школе Большого театра в городе Жоинвили, где она жила и работала последние годы.

Как сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова, Галина Кравченко умерла от рака. По ее словам, балерину похоронят в Жоинвили согласно воле сына артистки.

Сообщается, что Кравченко более 20 лет — с 1964 по 1985 год — была солисткой Большого театра. Ее муж Александр Богатырёв, скончавшийся от инфаркта в 1998 году в возрасте 49 лет, был инициатором создания школы ГАБТ в Жоинвили. Сама артистка в ней проработала с момента открытия.

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