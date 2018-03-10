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СМИ сообщили о нападении неадекватного мужчины с ножом на юге Москвы

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Неадекватный мужчина с ножом вечером в субботу, 10 марта, напал на прохожих на юге Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, инцидент произошел в Востряковском проезде.

На место выехали сотрудники полиции. Информация проверяется.

Ранее 10 марта полицейские направились для проверки информации о выстрелах на востоке Москвы. По данным полиции, инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Лухмановская. 

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